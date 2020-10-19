Мэр Копенгагена, 59-летний Франк Йенсен, более 10 лет занимавший этот пост, подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает Reuters.

Йенсен также покинет пост депутата правящей социал-демократической партии Дании.

Скандал разгорелся после того, как две женщины обвинили экс-мэра в сексуальных домогательствах в 2012 и 2017 годах.

По их словам, оба случая произошли на светских мероприятиях, где он вел себя развязно и прикасался к ним против их воли.

Йенсен извинился перед женщинами в Facebook и заявил, что был частью вредной культуры социал-демократической партии.

“Совершенно очевидно, что у нас в социал-демократической партии есть проблемы, и сейчас это необходимо изменить”, – сказал он местному информационному агентству Ritzau.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен принял отставку Йенсена и отметил, что это правильное решение в подобной ситуации.

Франк Йенсен также был министром юстиции и исследований в 1990-х и в начале 2000-х годов.