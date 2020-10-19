Об этом сообщает Reuters.
Йенсен также покинет пост депутата правящей социал-демократической партии Дании.
Скандал разгорелся после того, как две женщины обвинили экс-мэра в сексуальных домогательствах в 2012 и 2017 годах.
По их словам, оба случая произошли на светских мероприятиях, где он вел себя развязно и прикасался к ним против их воли.
Йенсен извинился перед женщинами в Facebook и заявил, что был частью вредной культуры социал-демократической партии.
“Совершенно очевидно, что у нас в социал-демократической партии есть проблемы, и сейчас это необходимо изменить”, – сказал он местному информационному агентству Ritzau.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен принял отставку Йенсена и отметил, что это правильное решение в подобной ситуации.
Франк Йенсен также был министром юстиции и исследований в 1990-х и в начале 2000-х годов.
- Ранее сообщалось, что бывший охранник 64-летней Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян, подал на нее в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.