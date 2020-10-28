Мэр Львова Андрея Садовый рассказал, что накануне пришли результаты ПЦР-тестов для членов его семьи. Так, его жена и теща оказались инфицированными.

Об этом он написал в Facebook

У самого Садового ПЦР-тест на коронавирус – отрицательный.

“Екатерина (жена) вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет”, – сообщил политик.

По рекомендации медиков, Садовый следующие несколько дней проведет на самоизоляции. Он пообещал выйти на работу, если повторный тест будет отрицательным.

С женой и тещей он не будет контактировать до получения ими негативных тестов.