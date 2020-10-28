Об этом он написал в Facebook
У самого Садового ПЦР-тест на коронавирус – отрицательный.
“Екатерина (жена) вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет”, – сообщил политик.
По рекомендации медиков, Садовый следующие несколько дней проведет на самоизоляции. Он пообещал выйти на работу, если повторный тест будет отрицательным.
С женой и тещей он не будет контактировать до получения ими негативных тестов.
- Согласно результатам экзит-пола на выборах во Львове лидирует действующий глава города Андрей Садовый.