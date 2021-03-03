Мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что украинцы, которые будут отказываться от прививки от коронавируса, в случае заражения COVID-19, будут лечиться не за счет государства, а за свой.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в Facebook.

По его словам, в Николаеве уже сделали прививки 160 работникам городских больниц №1,3,5 и родильного дома №1. И никаких побочных реакций у них не зафиксировали.

“Я думаю, что дальше будет такая история … Сейчас в Николаеве проводится вакцинация от коронавируса. Мне кажется, те, кто будут писать отказы от вакцинации, будут лечиться, если заболеют коронавирус, не за счет НСЗУ, как сейчас, а за свой. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен в сутки. или вакцинируйтесь, или готовьте деньги на лечение “, – сказал городской голова.

Сенкевич заявил, что каждый гражданин может записаться в очередь на вакцинацию.