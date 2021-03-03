Об этом он сказал в ходе прямого эфира в Facebook.
По его словам, в Николаеве уже сделали прививки 160 работникам городских больниц №1,3,5 и родильного дома №1. И никаких побочных реакций у них не зафиксировали.
“Я думаю, что дальше будет такая история … Сейчас в Николаеве проводится вакцинация от коронавируса. Мне кажется, те, кто будут писать отказы от вакцинации, будут лечиться, если заболеют коронавирус, не за счет НСЗУ, как сейчас, а за свой. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен в сутки. или вакцинируйтесь, или готовьте деньги на лечение “, – сказал городской голова.
Сенкевич заявил, что каждый гражданин может записаться в очередь на вакцинацию.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.