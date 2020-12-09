Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Получил положительный тест на COVID-19. Иду на самоизоляцию – до восстановления и отрицательного результата”, – написал Труханов.

Он заявил, что будет контролировать службы города в телефонном режиме.

“Еще раз прошу одесситов соблюдать правила безопасности: носить маски, максимально ограничивать контакты, соблюдать социальную дистанцию”, – добавил мэр.

Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября.

Однако в ряде городов Украины местные власти выразили несогласие с решением Кабинета Министров и или заявили об отказе вводить такие меры, или об отсрочке их применения. Так произошло во Львове, Одессе, Ровно, Славянске, Черкассах и Мукачево.