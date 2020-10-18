Эту информацию российскому агентству “ТАСС” подтвердила его заместитель Ирина Романец.

Источник в окружении умершего рассказал российскому агентству “Интерфакс”, что в Имгрунта был диагностирован коронавирус.

О болезни главы Ялты стало известно 30 сентября. Тогда сообщалось, что его госпитализировали с пневмонией. Имгрунт проходил лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Имгрунт работал в должности “главы администрации” оккупированной Ялты с ноября 2019 года. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Артем Мальцев.