Про це він розповів у відеозверненні.

Лях, обраний від “Опозиційного блоку”, скаржиться, що депутати міськради та він сам розпочали роботу 5 місяців тому, однак із результативністю є проблеми. За його словами, депутати “більшості” (“Опозиційна платформа — За життя”, “Наш край” і “Партія миру та розвитку” перебувають у неформальній коаліції, це 22 депутати з 39) не з’являються на сесії міськради.

Також, акцентує Лях, через внесення ними без попереднього обговорення поправок до бюджету міста документ досі не було ухвалено. Не обрано й секретаря міськради.

“Постійно йде саботаж роботи міського голови всі ці 5 місяців. Не знаходимо компромісних рішень. Мене постійно шантажують, не дають працювати. Постійно вносяться до порядку денного зміни до регламенту, що суперечать законодавству, мені доводиться накладати вето на незаконні рішення депутатів. Все це йде до того, щоб розбалансувати міське господарство та змусити міського голову ухвалювати рішення, які є вигідними для більшості”, — переконує Лях.

З огляду на ситуацію, що склалася, Лях вирішив звернутися до голови Донецької військово-цивільної обладміністрації Павла Кириленка. Мер просить запровадити військово-цивільну адміністрацію в Слов’янську з подальшим проведення нових виборів.