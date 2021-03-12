Об этом Надал заявил во время видеообращения о ситуации в городе, которое обнародовано на его странице в Facebook.
Мэр отметил, что за последние сутки в городе зафиксирован “значительный прирост больных” коронавирусом COVID-19: заболел 101 человек.
По словам Надала, наблюдается рост числа госпитализаций с тяжелыми случаями заболевания.
Мэр уточнил, что в последнее время от контролирующих органов поступают сообщения о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования в Тернополе.
“В последнее время есть очень много информации от контролирующих органов, что многие субъекты хозяйствования в нашем городе, особенно развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право на ночную торговлю, нарушают карантинные требования, создавая угрозу распространения инфекции”, – подчеркнул Надал.
Он добавил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Кроме того, к этой работе поручено присоединиться управлению торговли.
“И в случае необходимости таким заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей”, – отметил Надал.
Он добавил, что подобные меры “являются вынужденными”.
(На видео – с 4:55)
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