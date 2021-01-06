Тернопольская региональная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила не вводить дополнительные ограничения во время правительственного локдауна с 8 до 24 января.

Об этом сообщили пресс-служба Тернопольского городского совета и городской глава Тернополя Сергей Надал.

По словам Надала, во время заседания комиссия заслушала позицию педагогов, врачей и других работников сферы здравоохранения. Городской глава отметил, что их информация свидетельствует о том, что в последние дни нет роста количества больных.

“У нас, наоборот, есть тенденция к уменьшению количества людей, которые болеют, находящихся в лечебных учреждениях с COVID-19. Практически нет больных среди детей и работников учебных заведений. Поэтому комиссия приняла решение не вводить никаких дополнительных ограничений к тем, которые действовали раньше”, – сказал он.

Также, по словам мэра, с 11 января ученики возвращаются к учебе. Младшие классы – ежедневно, а старшие – по смешанной формой. Надал отметил, что комиссия рекомендует субъектам хозяйствования не прекращать свою работу, а осуществлять ее так, как и раньше.

По его словам, во время правительственного локдауна будет действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее.