Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.
Надал отметил, что все необходимое медикам предоставили за счет предпринимателей и городского бюджета.
Это касается защитных масок, экранов и халатов для медиков.
“Мы не видим, не слышим – где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали”, – рассказал он.
Мэр Тернополя возмущен тем фактом, что на уровне Кабмина в городе вводят ограничения в виде “красной зоны”, но никакой помощи не предоставляли и с местными властями по этому поводу не разговаривали.
- Несмотря на то, что Тернополь оказался в красной зоне карантина, местные власти пока не намерены ужесточать ограничения, поскольку не видят для этого оснований.
- 3 августа вступают в силу правила зонального карантина: города и районы будут разделены на четыре зоны в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.