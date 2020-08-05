Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что город не получил ничего из медицинских товаров, которые привозили в страну самолетами "Руслан" и "Мрия".

Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

Надал отметил, что все необходимое медикам предоставили за счет предпринимателей и городского бюджета.

Это касается защитных масок, экранов и халатов для медиков.

“Мы не видим, не слышим – где те большие самолеты, которые прилетали, куда они приземлялись? Мы ничего не получали”, – рассказал он.

Мэр Тернополя возмущен тем фактом, что на уровне Кабмина в городе вводят ограничения в виде “красной зоны”, но никакой помощи не предоставляли и с местными властями по этому поводу не разговаривали.