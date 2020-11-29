Мэр Варшавы Рафал Тшасковский предупредил правоохранителей о возможной остановке софинансирования полиции, если они не прекратят применять насилие к протестующим.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Речь идет об акциях протеста против запрета на аборты.

Тшасковский подчеркнул, что полиция в последние дни изменила свое отношение к мирным демонстрантам: против людей начали применять дубинки и газ.

“Еще несколько недель назад полиция занималась защитой демонстрантов. Теперь, как вы видите, полиция по политическому приказу вынуждена нарушать основные принципы, которым она должна следовать”, – отметил мэр Варшавы.

Тшасковский напомнил, что основной принцип действий полиции – неприменение силы против мирных протестующих. Он уточнил, что каждый полицейский должен иметь маркировку. Кроме того, после каждого применения силы, включая прямое принуждение, полиция должна предоставить отчет в парламентский комитет.

Тшасковский добавил, что в эти выходные вновь запланированы мирные акции протеста. Он пообещал, что власти Варшавы будут внимательно следить за действиями правоохранителей.

Если снова будут нарушены стандарты работы полицейских, то он вместе с другими мэрами городов будет рассматривать вопрос об остановке софинансирования правоохранителей.

В заявлении указано, что мэрия Варшавы много лет софинансирует деятельность полиции. В 2020 году на эти цели было выделено более 6 млн злотых (1,6 млн долларов).

Схожее заявление мэр Варшавы сделал и в своем Twitter.

“Полиция должна подчиняться закону и не может злоупотреблять насилием. Это вопрос безопасности граждан и доверия к государству. Как местные органы власти, мы софинансируем полицию. Однако продолжение нарушения стандартов мирных демонстраций может заставить нас прекратить эту поддержку”, – подчеркнул Тшасковский.

Стоит отметить, что в субботу, 28 ноября, в Варшаве вновь проходила акция протеста против ужесточения запрета на аборты, а также против полицейского насилия, сообщает агентство Associated Press.

Силовики всячески пытались преградить путь демонстрантам. Участников акции предупреждали, что их демонстрация незаконна, так как не была согласована с властями и нарушает карантинный запрет на массовые собрания.

В ответ митингующие скандировали: “У нас есть право на протест!”

В какой-то момент полиция заблокировала марш.