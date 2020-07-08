Сегодня под Печерским районным судом Киева, где избирали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко, происходила акция в его поддержку.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Под зданием суда собрались сотни людей. Они держали флаги Украины и плакаты со следующими лозунгами: “Каждого Наполеона ждет свой Ростов!”, “Нет политическим репрессиям!”, “Украину за решетку не посадить!” и другими.

Участники акции выступали против политических репрессий. Они периодически скандировали: “Зелю геть!”, “Ганьба!”

В митинге принимали участие активисты, волонтеры, представители местного самоуправления, народные депутаты, общественные деятели.

На акции, среди прочих выступили народные депутаты от “Европейской Солидарности”, которые пришли поддержать Порошенко. Кроме того, в суд пришла супруга политика Марина Порошенко.

Также среди участников акции можно было заметить младшего сына пятого президента – Михаила Порошенко.

Не обошлось во время акции и без провокаций. Порошенко во время перерыва в заседании вышел к активистам, которые пришли его поддержать. В этот момент к порогу подошел неизвестный и кинул в него фальшивые доллары. После этого лидер “ЕС” попросил вывести провокатора из толпы.

Стоит отметить, что в Печерском районном суде защита пятого президента изначально оспаривала законность вручения ему подозрения. В связи с этим были заслушаны понятые, которые присутствовали при вручении Порошенко подозрения.

Понятой Руслан Шевчук под присягой сообщил, что Порошенко не отказывался от вручения подозрения, однако требовал, чтобы его вручали уполномоченные лица.

Взял слово и сам Порошенко. Он отметил, сторона обвинения не имела на руках оригинала документа о подозрении, была только копия. Кроме того, согласно закону, подозрение нардепу должен вручать генпрокурор.

Адвокаты требовали предоставить для изучения видеозапись вручения подозрения Порошенко.

Во время перерыва в заседании появилась информация, что руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий заявил о давлении на него с целью открытия уголовных производств против Порошенко.

В связи с этим адвокаты пятого президента заявили ходатайство о вызове Корецкого в суд для дачи показаний по озвученным фактам.

В заседании суда был вновь объявлен перерыв, по истечении которого прокуроры неожиданно заявили о завершении досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым (и по которому сегодня проходило заседание).

Поскольку досудебное следствие завершено, прокуроры уже не настаивали на избрании меры пресечения.

В итоге Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения Петру Порошенко, оставив без рассмотрения поданное ранее ходатайство прокуроров.

Новость о решении суда сторонники пятого президента встретили аплодисментами. Они зажгли дымовые шашки, скандировали: “Порошенко!”, “Украина!”. Кроме того, присутствующие исполнили гимн Украины.