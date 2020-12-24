Об этом говорится в сообщении Национальной администрации безопасности дорожного движения США.
Производитель отметил, что колпаки на колесах могут отсоединиться во время движения. Если колпаки отсоединятся, они могут создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск аварии или травмы для других участников дорожного движения.
Дилеры бесплатно заменят некачественные колпаки. Отзыв начнется 16 февраля 2021 года.
- В Германии презентовали новый Mercedes-Benz S-класса. Помимо нового салона создатели показали множество инженерных инноваций.
- Компания Илона Маска Tesla отозвала 15 тысяч электрокаров Model X из-за того, что был обнаружен серьезный дефект. Известно, что отозвали автомобили с рынка США и Канады.