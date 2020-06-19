Партия блогера Анатолия Шария за год потратила 75 016 долларов на рекламу в социальной сети Facebook.

Об этом рассказывают #Буквы.

Страница партии Шария в Facebook была создана 3 июня 2019 года.

Так, общие затраты страницы на рекламу, связанную с вопросами общественной значимости, выборами или политикой составляет 75016 долларов. Затраты с 11 по 17 июня 2020 года составили 1740 долларов.

На какую именно рекламу тратились деньги?

Например, с помощью банерной рекламы “Освободим Днепр” или “Освободим Харьков” увеличивали количество подписчиков страницы. Пользователь ставит “лайк” и подписывается.

Также тратились деньги на опросы, типа: “Порошенко посадят?”. Реклама этого опроса обошлась в 100 долларов. Стоит отметить, что рекламы с упоминанием Петра Порошенко на странице партии Шария было много. И каждая из них стоила по 100 долларов.

Рекламируются на Facebook-странице товары с символикой партии, например, кепки.

Стоит отметить, что на сайте партии можно ознакомиться с финансовыми отчетами.

Например, по состоянию на 4-й квартал 2019 года, партия получила денежные взносы в размере 10 429 377 грн; спонсорские взносы – 20 953 грн. На пропагандистскую деятельность было потрачено – 626 550 грн. Расходы на осуществление уставной деятельности составили – 9 863 063 грн.

18 июня блогер Анатолий Шарий и народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Олег Волошин обсуждали, как можно посадить в СИЗО противников Шария, которые накануне участвовали в нескольких стычках со сторонниками блогера.

Утром в среду, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию против Президента Владимира Зеленского под стенами Офиса Главы государства в Киеве.

Параллельно националисты организовали контракцию под названием “Киев не для Шария”. Участие в ней принимали представители “Демократической сокиры”, “Руха ветеранов Украины” и “дружественных патриотических организаций”.

В течение дня между сторонниками и противниками Шария произошли несколько столкновений.