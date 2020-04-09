Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета (АМКУ) Алексей Хмельницкий.

В частности, снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились снизить сети NOVUS, “Ашан”, METRO, “Сильпо”, BILLA, “АТБ-Маркет”, VARUS, “ЭКО маркет”, “Велика Кишеня”, “Велмарт”.

“Завтра, эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах указанных сетей (информацию с перечнем товаров на которые снижена наценку можно будет увидеть на сайте компании)”, – отметил Хмельницкий.

Кроме того, такие сети как NOVUS, BILLA, VARUS, “ЭКО маркет”, “Велика Кишеня”, “Велмарт” на период карантина вообще убрали торговую наценку на отдельную группу товаров и теперь она равна – 0 %.

“Речь идет об отдельных позиции по таким товарам как – мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в т. ч. гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Относительно лимонов: компании также сообщили о существенном снижении своей наценки”, – добавил глава территориального отделения.