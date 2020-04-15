Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Уточняется, что уже с 4 мая в Германии планируют постепенно открывать школы. При этом сначала занятия будут возобновлены в старших классах, а затем в младших.

Отмечается, что крупные торговые центры в мае будут еще закрыты, а массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Непродовольственные магазины, площадь которых составляет меньше 800 квадратных метров, могут возобновить свою работу в мае при том условии, что их владельцы будут соблюдать необходимые санитарные правила.

Помимо того, с 4 мая в Германии откроются салоны красоты и парикмахерские.

При этом с начала смягчения карантинных мер власти Германии будут мониторить ситуацию, и при необходимости каждые две недели корректировать стратегию.