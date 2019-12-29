Об этом сообщила заместитель представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
“Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины”, – сообщила она.
В Берлине напомнили, что и Германия, и Франция участвуют в переговорах по урегулированию в формате “нормандской четверки”, соответственно Меркель и Макрон принимали участие в недавней парижской встрече 9 декабря, на которой была подтверждена договоренность о скорейшем обмене пленными – “по возможности до конца этого года”.
“В преддверии празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен стал гуманитарным жестом, которого давно ждали. Он должен стать вкладом в восстановление доверия между двумя сторонами”, – сообщила Фиц.
По ее словам, обмен пленными должен сопровождаться перемирием.
Президент Франции и канцлер Германии поблагодарили участников контактной группы за их усилия в организации данного обмена. При этом, как подчеркивается в совместном заявлении, “необходимо приложить усилия для обеспечения обмена всех пленных, связанных с данным конфликтом”. Лидеры двух стран “напоминают в этой связи о необходимости обеспечения полного и безусловного доступа представителей международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, ко всем остающимся в заключении лицам”.
- Украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Ранее в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев.
- Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев.