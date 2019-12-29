Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют обмен пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и так называемыми Луганской и Донецкой народными республиками.

Об этом сообщила заместитель представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

“Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины”, – сообщила она.

В Берлине напомнили, что и Германия, и Франция участвуют в переговорах по урегулированию в формате “нормандской четверки”, соответственно Меркель и Макрон принимали участие в недавней парижской встрече 9 декабря, на которой была подтверждена договоренность о скорейшем обмене пленными – “по возможности до конца этого года”.

“В преддверии празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен стал гуманитарным жестом, которого давно ждали. Он должен стать вкладом в восстановление доверия между двумя сторонами”, – сообщила Фиц.

По ее словам, обмен пленными должен сопровождаться перемирием.

Президент Франции и канцлер Германии поблагодарили участников контактной группы за их усилия в организации данного обмена. При этом, как подчеркивается в совместном заявлении, “необходимо приложить усилия для обеспечения обмена всех пленных, связанных с данным конфликтом”. Лидеры двух стран “напоминают в этой связи о необходимости обеспечения полного и безусловного доступа представителей международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, ко всем остающимся в заключении лицам”.