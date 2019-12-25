Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.
“Спасибо Ангеле Меркель за личное поздравление с Рождеством Христовым и Новым годом. В ответ желаю веселых праздников и успешного и счастливого 2020 года!”, — написал он, прикрепив к посту фотокопию письма от кацлера Меркель.
- Сегодня, 25 декабря, практически весь христианский мир празднует рождение Иисуса Христа за григорианским календарем. Однако есть часть христиан, которые придерживаются юлианского календаря и отмечают Рождество 7 января. #Буквы разбирались, чем же отличаются эти два празднования Рождества.
- Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество.