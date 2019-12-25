Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

“Спасибо Ангеле Меркель за личное поздравление с Рождеством Христовым и Новым годом. В ответ желаю веселых праздников и успешного и счастливого 2020 года!”, — написал он, прикрепив к посту фотокопию письма от кацлера Меркель.