Меркель назначила консультанта по медреформе в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила советника, который будет давать консультации для реализации медицинской реформы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Сегодня в режиме видеоконференции состоялась беседа Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с немецким канцлером. Собеседники, в частности, обсудили реализацию медицинской реформы, реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.

Шмыгаль подчеркнул, что медицинская реформа в Украине будет продолжена, несмотря на то, что коронавирус внес свои коррективы.

“Мы сейчас думаем о возможной корректировке некоторых аспектов реформы. В этом вопросе мы будем ориентироваться в том числе и на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всех в Европе отреагировала на вызовы”, – отметил глава Кабмина.

Меркель в свою очередь предложила поддержку в этом процессе и определила специального советника, который будет оказывать консультативную помощь украинской стороне.