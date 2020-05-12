Covid-19 Украина

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Меркель назначила консультанта по медреформе в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила советника, который будет давать консультации для реализации медицинской реформы в Украине.

Вторник, 12 мая 2020, 18:54

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Сегодня в режиме видеоконференции состоялась беседа Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с немецким канцлером. Собеседники, в частности, обсудили реализацию медицинской реформы, реформы местного самоуправления и территориальной организации власти.

Шмыгаль подчеркнул, что медицинская реформа в Украине будет продолжена, несмотря на то, что коронавирус внес свои коррективы.

“Мы сейчас думаем о возможной корректировке некоторых аспектов реформы. В этом вопросе мы будем ориентироваться в том числе и на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всех в Европе отреагировала на вызовы”, – отметил глава Кабмина.

Меркель в свою очередь предложила поддержку в этом процессе и определила специального советника, который будет оказывать консультативную помощь украинской стороне.

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал пересмотреть медицинскую реформу. Он отметил, что медицинская отрасль страны находится “за шаг от комы”.
  • Владимир Зеленский заявил, что внедрение второго этапа медреформы приведет к увольнению тысяч медиков и закрытию сотен больниц.
Теги: медреформа, ,

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