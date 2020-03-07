Соответствующее заявление канцлера опубликовано на сайте правительства Германии.

Так, Меркель заверила Шмыгаля в том, что Германии продолжит оказывать поддержку в реализации украинским правительством реформ.

“От всего сердца поздравляю вас с избранием на пост главы правительства. Наши двухсторонние отношения достигли высокого уровня благодаря все более тесному сотрудничеству в последние годы. Федеральное правительство будет продолжать поддерживать вас и ваше правительство, особенно в областях децентрализации, энергоэффективности, борьбы с коррупцией и судебной системы”, — отметила она в поздравительном письме.

Также канцлер пригласила Шмыгаля посетить Берлин с официальным визитом.

“Мы хотели бы еще больше углубить наши двусторонние отношения. Мы хотим лучше использовать возможности тесного экономического сотрудничества в будущем. Чтобы обсудить эти и другие темы, я была бы очень рад приветствовать вас в Берлине”, — добавила Меркель.