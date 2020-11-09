Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах.

Соответствующее заявление на странице в Twitter опубликовал ее прес-секретар Штеффен Зайберт.

“Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом ее страны”, – говорится в сообщении.