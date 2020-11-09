Соответствующее заявление на странице в Twitter опубликовал ее прес-секретар Штеффен Зайберт.
“Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом ее страны”, – говорится в сообщении.
- Ранее Джордж Буш-младший поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента США.
- В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.