Об этом сообщает DW.
“Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики”, – заявила Меркель.
Уточняется, что законопроект, содержащий пункты о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток – 2”, после принятия Сенатом должен быть еще подписан президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.
- Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, в котором предусмотрено введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода “Северный поток – 2”.