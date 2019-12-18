Об этом сообщает DW.

“Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики”, – заявила Меркель.

Уточняется, что законопроект, содержащий пункты о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток – 2”, после принятия Сенатом должен быть еще подписан президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские санкции не остановят создание “Северного потока – 2 “.