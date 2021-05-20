Про це пише агентство Bloomberg.

“Президент Байден, звісно, зробив крок нам назустріч щодо конфлікту навколо “Північного потоку-2″, на який у нас різні погляди”, – сказала Меркель.

Однак канцлерка не уточнила, який саме крок має на увазі. За її словами, Німеччина і США “будуть продовжувати контакти з питання спільних позицій щодо Росії”.

Меркель заявила, що поговорить з Байденом з цього приводу у кулуарах саміту “великої сімки” у графстві Корнуолл (Англія) наступного місяця. Однак вона не сказала, що саме Німеччина запропонує Сполученим Штатам натомість.

Канцлерка Німеччини виступила із заявою після того, як адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкцій на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. В американському Сенаті заявили, що це помилкове рішення.

Нагадаємо, у грудні російське трубоукладальне судно Fortuna залишило німецький будівельний майданчик газопроводу “Північного потоку-2” у Балтійському морі. Прокладання газопроводу, за допомогою якого Росія планує перекачувати газ в Західну Європу в обхід України, на цій ділянці припинили понад рік тому. Це сталося через введення США санкцій щодо європейських підрядників.

Тодішній президент США Дональд Трамп 23 грудня наклав вето на проєкт військового бюджету країни на 2021 рік. Цей оборонний бюджет включав нові санкції проти російських газопроводів “Північний потік- 2” і “Турецький потік”. 1 січня 2021 року Сенат подолав це вето.

Після зміни влади в США Державний департамент також вимагав припинення будівництва російського газопроводу.