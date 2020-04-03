Об этом сообщает агентство Reuters.
Представительница канцлера заявила, что сегодня Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе.
Как известно, Меркель находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого обнаружили коронавирус.
Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным.
Впоследствии канцлер Германии в условиях самоизоляции сдала второй тест на наличие коронавирусной инфекции. Результат также оказался отрицательным.
- Канцлер Германии Ангела Меркель, которая остается в самоизоляции после контакта с больным коронавируса, пожаловалась на нехватку живого общения