Канцлер Германии Ангела Меркель прекратила самоизоляцию и приступила к работе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Представительница канцлера заявила, что сегодня Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе.

Как известно, Меркель находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого обнаружили коронавирус.

Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным.

Впоследствии канцлер Германии в условиях самоизоляции сдала второй тест на наличие коронавирусной инфекции. Результат также оказался отрицательным.