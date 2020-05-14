Об этом сообщает европейское издание Brusseles Times.
Меркель отметила, что у нее есть доказательства “возмутительных попыток” кибервзлома систем немецкого парламента.
“Я могу честно сказать, что мне больно. Каждый день я стараюсь улучшить отношения с Россией, и, с другой стороны, у меня есть весомые доказательства того, что Россия делает это”, – сказала Меркель.
Напомним, Бундестаг стал жертвой кибератаки в 2015 году. Атаку приписывают приписываемой российским службам. Москва опровергла обвинения.
- Немецкая прокуратура выдала ордер на арест 29-летнего россиянина Дмитрия Сергеевича Бадина. Его обвиняют во взломе систем Бундестаг весной 2015 года.