Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину и призвала к отводу войск от границы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Меркель.

По словам заместителя спикера федерального правительства Ульрике Деммер, предметом инициированного Меркель разговора с Путиным стали ряд внешнеполитических вопросов.

Кроме ситуации в Сирии, Ливии, Боснии и Герцеговине и дела российского оппозиционера Алексея Навального, обсуждали также усиление присутствия российских войск вблизи восточной границы Украины.

“Канцлер призвала убрать эти подкрепления войск для деэскалации ситуации”, — говорится в сообщении.

Примечательно, что пресс-служба Кремля, информируя о разговоре, сделала акцент на обвинениях президента РФ в адрес украинской власти, которая, по версии Путина, “целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения”.

“Подтверждено настроение на дальнейшее тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в “нормандском формате”, по линии политсоветников и министерств иностранных дел”, — сообщили в Кремле.

Ситуация на границе

1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.

Международная группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) установила, что Россия развернула большой полевой военный лагерь близ границы с Украиной.