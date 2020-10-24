Об этом она заявила в своем еженедельном видеоподкасте, сообщает DW.
Меркель сказала, что поведение каждого гражданина Германии влияет на то, как распространяется вирус.
“Мы не бессильны против вируса, наше поведение определяет, как сильно и как быстро он распространяется. И требование времени для нас всех сейчас: ограничить контакты и встречаться с как можно меньшим количеством людей”, – сказала Меркель.
Канцлер Германии обратила внимание на то, что за прошедшую неделю ситуация с COVID-19 лишь обострилась.
- 17 октября канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны по возможности оставаться дома, учитывая темпы распространения коронавируса COVID-19.