Канцлер Ангела Меркель повторила свой призыв к гражданам Германии ограничить социальные контакты и быть дома, учитывая рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом она заявила в своем еженедельном видеоподкасте, сообщает DW.

Меркель сказала, что поведение каждого гражданина Германии влияет на то, как распространяется вирус.

“Мы не бессильны против вируса, наше поведение определяет, как сильно и как быстро он распространяется. И требование времени для нас всех сейчас: ограничить контакты и встречаться с как можно меньшим количеством людей”, – сказала Меркель.

Канцлер Германии обратила внимание на то, что за прошедшую неделю ситуация с COVID-19 лишь обострилась.