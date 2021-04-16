Про це у Twitter заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
За його словами, Меркель задоволена, що отримала щеплення та вважає вакцинацію “шляхом до подолання пандемії”.
“Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у кампанії вакцинації, і всім, хто вакцинувався. Вакцинація – ключ до подолання пандемії”, – заявила канцлерка.
Нагадаємо, у березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.
- Фармацевтична компанія AstraZeneca минулого тижня вдвоє скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.
- У четвер, 15 квітня, весь кабінет міністрів Кіпру прищепився COVID-вакциною AstraZeneca в спробі переконати громадськість в необхідності вакцинації