Жители островного государства Кирибати, что в Тихом океане, первыми на планете встретили новый 2021.

Об этом рассказывают #Буквы.

На Кирибати Новый год наступает 31 декабря в 12:00 по киевскому времени.

В стране Новый год считается государственным праздником и выходным.

Через 15 минут к празднованию Нового года подключается остров Чатем (Новая Зеландия). Этот остров удален от основных островов Новой Зеландии и находится в специальном часовом поясе.

Также первыми Новый год встречают тихоокеанские острова Тонга, Самоа и остров Рождества.