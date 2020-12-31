Об этом рассказывают #Буквы.
На Кирибати Новый год наступает 31 декабря в 12:00 по киевскому времени.
В стране Новый год считается государственным праздником и выходным.
Через 15 минут к празднованию Нового года подключается остров Чатем (Новая Зеландия). Этот остров удален от основных островов Новой Зеландии и находится в специальном часовом поясе.
Также первыми Новый год встречают тихоокеанские острова Тонга, Самоа и остров Рождества.
- Жителей столицы Шотландии с наступающим Новым годом поздравили с помощью впечатляющего шоу дронов. Яркое представление создали 150 квадрокоптеров.