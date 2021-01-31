В последней версии приложения для обмена зашифрованными сообщениями Signal появился ряд новых дополнений для iOS (5.3.1) и Android (5.3.7).

Об этом пишет The Verge.

К ним относятся основные функции – такие, как обои для чата, анимированные стикеры и раздел “О себе” в вашем профиле. Также приложение для iOS теперь более эффективно обрабатывает данные.

Кроме того, в приложении появились 24 анимированных стикера – и их будет становиться больше, поскольку любой пользователь через настольный клиент может создать свой стикер-пак.

Разработчики также добавили режим экономии данных в iOS, который можно включить в настройках. Приложение будет потреблять меньший объем трафика во время аудиовызова и автоматически приостанавливать загрузку файлов в чатах во время звонков. Также оно будет лучше сжимать изображения.

Ранее Signal имело более узкий функционал, с ограниченным перечнем возможностей. Разработчики добавили новые функции, чтобы создать комфортную среду для общения пользователям, которые пришли из других мессенджеров.

Signal уже давно является популярным вариантом обмена сообщениями для тех, кто сосредоточен на безопасности своих данных. Например, в феврале 2020 года на него перешли сотрудники Европейской комиссии.