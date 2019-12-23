В Киеве задержали группу молодых людей, которые за вознаграждение три месяца терроризировали один из столичных торговых центров сообщениями об угрозе взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав группы входили трое жителей столицы. Злоумышленники совершали звонки с угрозами совершения взрывов в одном из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе. Заказчиком анонимных сообщений был столичный бизнесмен, экс-руководитель службы охраны заведения.

По предварительной информации, из-за “минирования” ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за нерешенный коммерческий спор.

В течение года злоумышленники 15 раз анонимно звонили по спецлинии “102” с соответствующими угрозами. За каждое сообщение исполнители звонков получали от $100 до 150$.

Фото: СБУ

Сумма нанесенного ущерба путем проведения мер реагирования на сообщение злоумышленников составляет более 3 млн грн.

Сейчас четырем фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.