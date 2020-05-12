Об этом он проинформировал в эфире телеканала “1+1”.
“Смягчить карантин, который введен на уровне государства, местная власть не имела права, потому что идет речь о жизни, здоровье людей, безопасности страны. Усиливать карантинные мероприятия, если происходит вспышка локально в том или ином населенном пункте, право есть. Для этого существует механизм так называемой Комиссии техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они собираются, принимают решения, усиливают меры, могут закрывать заезд в населенные пункты. Эти полномочия у местной власти есть”, – подчеркнул Шмыгаль.
При этом глава Правительства не считает, что власти ряда городов (в частности, Черкасс) устроили “неповиновение”, вводя досрочно смягчение карантина. По его мнению, это “были политические заявления”: “у всех по-разному сдавали нервы”.
“Есть правоохранительные органы, которые реагируют. С мэрами проводим беседы. У нас есть селекторные совещания”, – отметил Шмыгаль.
(На видео – с 8:15)
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.