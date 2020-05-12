Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть не имеет права ослаблять карантинные ограничения, но может их при необходимости усиливать.

Об этом он проинформировал в эфире телеканала “1+1”.

“Смягчить карантин, который введен на уровне государства, местная власть не имела права, потому что идет речь о жизни, здоровье людей, безопасности страны. Усиливать карантинные мероприятия, если происходит вспышка локально в том или ином населенном пункте, право есть. Для этого существует механизм так называемой Комиссии техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они собираются, принимают решения, усиливают меры, могут закрывать заезд в населенные пункты. Эти полномочия у местной власти есть”, – подчеркнул Шмыгаль.

При этом глава Правительства не считает, что власти ряда городов (в частности, Черкасс) устроили “неповиновение”, вводя досрочно смягчение карантина. По его мнению, это “были политические заявления”: “у всех по-разному сдавали нервы”.

“Есть правоохранительные органы, которые реагируют. С мэрами проводим беседы. У нас есть селекторные совещания”, – отметил Шмыгаль.

(На видео – с 8:15)