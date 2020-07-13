Депутат от "Слуги народа"Александр Кабанов на заседании Верховной Рады жаловался некому Эдику на то, что его обманули в вопросе касательно местных выборов и теперь на него плохо смотрит начальство.

Соответствующую переписку снял фотокорреспондент #Букв.

В понедельник, 13 июля, во время внеочередного заседания парламента депутат “Слуги народа”Александр Кабанов вел переписку с неким Эдуардом Анатольевичем (в контактах — “Эдик”).

Разговор касался некой кандидатуры в мэры, которая была согласована во фракции, в то время как Кабанов (исходя из сути переписки) лоббировал другого кандидата.

Начался диалог с обвинений со стороны Кабанова: “Анатолич! А зачем ты меня разводишь? Мине же все отдали, как мы договаривались, СН”. На это собеседник нардепа отвечал недоумением.

Тогда Кабанов прояснил ситуацию. “Ваня мэр”, — написал он, уточнив, что упомянутый Иван будет баллотироваться не от “Слуги народа”. Собеседник ответил, что эта информация давно известна.

Также нардеп пожаловался собеседнику на то, что теперь на него плохо смотрит начальство.

“Я пошел п*здеть, на меня начальники как на дурака смотрят. Говорят, мы же вроде решили”, — написал Кабанов.