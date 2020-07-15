Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 года очередные местные выборы. На временно оккупированных территориях Украины голосование проводиться не будет.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующий проект постановления № 3809 проголосовали 326 нардепов.

Согласно документу, очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и киевского городского головы назначаются на воскресенье, 25 октября 2020 года. Выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, а также на оккупированных территориях Донбасса не назначаются и не проводятся.

Также не будут проводиться 25 октября выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов.

“В связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся”, – говорится в постановлении.

Местные выборы на временно оккупированных территориях Украины, в Донецкий и Луганский облсоветы будут назначены после прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины:

• вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Россией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины;

• восстановления полного контроля Украины над государственной границей;

• разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины;

• восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины;

• обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя.