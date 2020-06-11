Место Святослава Вакарчука в Верховной Раде в качестве народного депутата от партии "Голос" может занять Алина Свидерская.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

В избирательном списке “Голоса” на внеочередных парламентских выборах 2019 года Свидерская шла под №19.

Последним же кандидатом, который прошел в Раду, стал Рустем Умеров (№ 18).

Алина Свидерская родилась в феврале 1989 года в Киеве. Она – юрист, правозащитник, общественный деятель.

В 2006-2011 годах Свидерская училась на юридическом факультете Киево-Могилянской Академии, где получила диплом специалиста по правоведению. После этого поступила в Кембриджский университет, где получила диплом магистра по той же специальности, а обучение было оплачено стипендией от Джорджа Сороса.

Свидерская – член организации “Профессиональное правительство”, которая объединяет выпускников всех зарубежных вузов, а также председатель и соучредитель общественной организации “Лаборатория чистой энергетики”. Последняя проводит аналитические исследования на тему транзита в чистой энергетике, борьбы с изменениями климата и энергетической децентрализации.

Кроме того, Свидерская основательница и председатель Кембриджского сообщества Украины.

В 2013 году она работала юристом в юридической компании Clifford Chance. В 2015 году была советницей министра экономики Украины Айвараса Абромавичуса по вопросам дерегуляции.

С 2016 года Свидерская стала партнером в норвежской компании Aice Hydro AS, которая занимается поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.

Стоит отметить, что Свидерская является супругой бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации за 2019 год.