Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.
“Ирина Венедиктова, поздравления с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И, наконец, первая женщина во главе правоохранительного органа. Тем временем Александру Санченко приготовиться – работа в Раде уже ждет!” – написала Кравчук.
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Санченко родился 11 сентября 1988 года, проживает в Киеве. Он был № 137 в партийном списке партии “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля “Atlas Weekend”.
Согласно данным движения ЧЕСНО, Санченко был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника на общественных началах.
Он – председатель Общественного совета при Фонде “ГосМолодежЖилье”, учредитель ООО “Мейн-Стрим” и ОО “Биржа Молодежных Проектов”.
Санченко также является основателем и руководителем конкурса красоты “СтудМисс Украины”.
Кроме того, он указан как эксперт “Реанимационного пакета реформ”.
Ранее Санченко работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания “Kyiv Free Wi-Fi” (бесплатный интернет на Крещатике).
Что касается образования, Санченко окончил факультет финансов Международного университета финансов. Получил степень MBA в Международном институте менеджмента по программе “MBA in Public Administration”.
- Сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.
- 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований. Этим документом предусмотрена отставка Романа Трубы с поста директора ГБР.