Место нардепа от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой в Верховной Раде займет Александр Санченко – директор по связям с госорганами музыкального фестиваля Atlas Weekend и основатель конкурса красоты.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

“Ирина Венедиктова, поздравления с назначением в ГБР! Умная, сильная и принципиальная! И, наконец, первая женщина во главе правоохранительного органа. Тем временем Александру Санченко приготовиться – работа в Раде уже ждет!” – написала Кравчук.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Санченко родился 11 сентября 1988 года, проживает в Киеве. Он был № 137 в партийном списке партии “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля “Atlas Weekend”.

Согласно данным движения ЧЕСНО, Санченко был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника на общественных началах.

Он – председатель Общественного совета при Фонде “ГосМолодежЖилье”, учредитель ООО “Мейн-Стрим” и ОО “Биржа Молодежных Проектов”.

Санченко также является основателем и руководителем конкурса красоты “СтудМисс Украины”.

Кроме того, он указан как эксперт “Реанимационного пакета реформ”.

Ранее Санченко работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания “Kyiv Free Wi-Fi” (бесплатный интернет на Крещатике).

Что касается образования, Санченко окончил факультет финансов Международного университета финансов. Получил степень MBA в Международном институте менеджмента по программе “MBA in Public Administration”.