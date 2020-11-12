От правильности выбора стеллажных конструкций зависит не только оптимизация продуктивности складского помещения, но еще и рациональное использование рабочей площади.

От правильности выбора стеллажных конструкций зависит не только оптимизация продуктивности складского помещения, но еще и рациональное использование рабочей площади. Наиболее популярными и востребованными системами хранения грузов являются металлические стеллажи, которые выпускаются в большом многообразии и могут использоваться не только на складах, но и в других помещениях: офисы, мастерские, гаражи, подвалы, магазины и т. п.

Разновидности металлических стеллажей

При обустройстве складского помещения важно учитывать особенности товаров и грузов, которые планируется в нем хранить. Кроме того, нужно принимать во внимание специфику конфигурации пространства, а грамотный подход к выбору оптимальной системы хранения позволит рационально использовать свободную площадь. Для обустройства складских помещений применяются металлические стеллажи следующих видов:

Полочные — они состоят из вертикальных стоек, грузовых балок и полок и предназначены для хранения любых товаров и грузов. Фронтальные — они служат для складирования грузов, расположенных на поддонах. Набивные или стековые стеллажи, которые предназначены для складирования паллет с однотипными товарами. Консольные — представляют собой сборно-разборные системы для крупногабаритных и длинномерных грузов.

Металлические стеллажи пользуются большим спросом, что связано с их надежностью, прочностью, большим разнообразием конфигураций и немалым сроком службы. В зависимости от специфики работы помещения его можно оборудовать:

навесными стеллажами, что особенно актуально для маленьких гаражей;

книжными — для библиотек и офисов;

перфорированными — для магазинов, торгующих электроинструментами и различными расходными деталями.

Металлические стеллажи можно эксплуатировать в отапливаемых и неотапливаемых зданиях. Они не подвержены коррозии, так как имеют дополнительную защиту в виде цинкового слоя и полимерного покрытия.

Особенности правильного выбора

При обустройстве помещения системами хранения необходимо учитывать некоторые важные критерии. Определившись с видом конструкции по назначению, нужно учесть следующее:

величина грузонесущей способности (рекомендуется выбирать с запасом);

тип хранимых товаров;

стоимость оборудования.

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