Об этом рассказыаают #Буквы.
Наблюдать за зведопадом можно было уже с 4 декабря, но максимум потока припадет именно на 13-14 декабря.
14 декабря 2020 года совпадает с фазой Новолуние – то есть эхо не будет блестеть на небе, затмевая Геминиды. Примерное число потока составит 150 метеоров в час.
Лучше Геминиды видны в Северном полушарии, но наблюдать поток смогут жители всей планеты.
Эти метеоры можно увидеть невооруженным глазом в любой точке небосвода, но чаще всего с Земли кажется, что летят они из созвездия Близнецов.
- С 16 по 18 ноября 2020 в осеннем ночном небе можно было наблюдать звездопад Леониды.