В ночь в 13 на 14 декабря можно будет наблюдать за метеорным потоком Геминиды. Его радиант находится в созвездии Близнецов около звезды Кастора.

Об этом рассказыаают #Буквы.

Наблюдать за зведопадом можно было уже с 4 декабря, но максимум потока припадет именно на 13-14 декабря.

14 декабря 2020 года совпадает с фазой Новолуние – то есть эхо не будет блестеть на небе, затмевая Геминиды. Примерное число потока составит 150 метеоров в час.

Лучше Геминиды видны в Северном полушарии, но наблюдать поток смогут жители всей планеты.

Эти метеоры можно увидеть невооруженным глазом в любой точке небосвода, но чаще всего с Земли кажется, что летят они из созвездия Близнецов.