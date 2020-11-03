Covid-19 Украина

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Метро на Троещину: первые станции откроют через 5-7 лет

Подольско-Выгуровская линия метрополитена (ПВЛ) будет проходить от Троещины до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 км. Всего планируется построить 22 станции.

Вторник, 3 ноября 2020, 18:02

Об этом сообщили на Facebook-странице коммунальной организации “Генеральный план Киева”.

Отмечается, что строительство и запуск метро на Троещину будет происходить по отдельным пусковым комплексам, так как одновременное возведение линии метрополитена такой протяженности практически невозможно.

Уже через 5-7 лет планируют запустить первый пусковой комплекс из 5 станций: Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глибочицкая.

К 2040 году к первому пусковому комплексу планируют добавить 13,8 км линии движения метрополитена. Таким образом обустроят еще 12 станций: М. Цветаевой, М. Закревского, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь). Следовательно, через 20 лет на Подольско-Выгуровской линии метро будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21 км.

“На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается устроить пять станций (Чоколовская, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу), а протяженность ПВЛ на перспективу увеличится на 10 км”, – рассказали в организации.

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что линию метро на Троещину удастся построить за 3-5 лет. Это станет возможным, только если будет финансирование.
  • Автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу (между левым и правым берегами) планируется открыть до конца года. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро.
Теги: столиця, Киев, метро на Троєщину, метрополітен

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