Метро на Троещину: первые станции откроют через 5-7 лет

Подольско-Выгуровская линия метрополитена (ПВЛ) будет проходить от Троещины до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 км. Всего планируется построить 22 станции.

Об этом сообщили на Facebook-странице коммунальной организации “Генеральный план Киева”.

Отмечается, что строительство и запуск метро на Троещину будет происходить по отдельным пусковым комплексам, так как одновременное возведение линии метрополитена такой протяженности практически невозможно.

Уже через 5-7 лет планируют запустить первый пусковой комплекс из 5 станций: Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глибочицкая.

К 2040 году к первому пусковому комплексу планируют добавить 13,8 км линии движения метрополитена. Таким образом обустроят еще 12 станций: М. Цветаевой, М. Закревского, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь). Следовательно, через 20 лет на Подольско-Выгуровской линии метро будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21 км.

“На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается устроить пять станций (Чоколовская, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу), а протяженность ПВЛ на перспективу увеличится на 10 км”, – рассказали в организации.