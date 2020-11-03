Метро на Троещину: первые станции откроют через 5-7 лет

Об этом сообщили на Facebook-странице коммунальной организации “Генеральный план Киева”.
Отмечается, что строительство и запуск метро на Троещину будет происходить по отдельным пусковым комплексам, так как одновременное возведение линии метрополитена такой протяженности практически невозможно.
Уже через 5-7 лет планируют запустить первый пусковой комплекс из 5 станций: Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глибочицкая.
К 2040 году к первому пусковому комплексу планируют добавить 13,8 км линии движения метрополитена. Таким образом обустроят еще 12 станций: М. Цветаевой, М. Закревского, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковского, Бульвар Перова, С. Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь). Следовательно, через 20 лет на Подольско-Выгуровской линии метро будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21 км.
“На перспективу (этап 40-50 лет) предполагается устроить пять станций (Чоколовская, Аэропорт, Кольцевая дорога на правом берегу и Академика Курчатова, ул. Киото на левом берегу), а протяженность ПВЛ на перспективу увеличится на 10 км”, – рассказали в организации.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что линию метро на Троещину удастся построить за 3-5 лет. Это станет возможным, только если будет финансирование.
- Автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу (между левым и правым берегами) планируется открыть до конца года. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро.