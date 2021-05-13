Обшуки в столиці не припиняються. Тепер правоохоронці проводять слідчі дії у "Київському метрополітені", шукаючи докази порушень при будівництві метро на Виноградар, а також на підприємстві "Київпастранс".

Про це сповістили у Київській міській прокуратурі та ГУ Державної фіскальної служби Києва.

“Київський метрополітен”

Обшуки проводяться в офісному приміщенні комунального підприємства. Правоохоронці розслідують справу щодо ухилення від сплати податків під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції “Сирець” на житловий масив “Виноградар”.

“Згідно з матеріалами слідства, службові особи ПАТ “Київметробуд” на замовлення генпідрядника КП “Київський метрополітен” упродовж 2020 року здійснювали роботи. […] При цьому ПАТ “Київметробуд” замовляло роботи з ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Сума збитків, за попередніми даними, становить близько 9 млн грн”, — йдеться в повідомленні прокуратури.

Крім того, “Київметробуд” нібито здавало пов’язаному підприємству, яке отримувало бюджетні кошти, свої потужності в оренду, виготовляючи залізобетонні конструкції самостійно.

“Київпастранс”

Державна фіскальна служба України одночасно з тим повідомила про обшуки у приміщеннях КП “Київпастранс” та підрядного комерційного підприємства. Шукають докази вчинення правопорушень за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

“За версією слідства, посадовці КП “Київпастранс” та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб’єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі Києва. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах”, — пояснили в ДФС.

Про яку суму йдеться — не інформують.

Примітно, що в цей самий день “Київпастранс” та “Київський метрополітен” попросили владу виділити понад 1,5 млрд гривень.