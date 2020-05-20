В Украине с 25 мая заработает метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По решению правительства, регионы, где за последние 7 дней на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах составляет менее 50 %, могут постепенно восстанавливать работу транспорта:

с 22 мая – регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

с 25 мая – перевозки пассажиров в метро;

с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня – межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабления карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

с 15 июня – принятие и отправление воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Обязательные требования безопасности остаются неизменными:

масочный режим;

температурный скрининг сотрудников;

постоянная дезинфекция транспорта.