Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По решению правительства, регионы, где за последние 7 дней на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах составляет менее 50 %, могут постепенно восстанавливать работу транспорта:
- с 22 мая – регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;
- с 25 мая – перевозки пассажиров в метро;
- с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;
- с 1 июня – межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабления карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.
- с 15 июня – принятие и отправление воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.
Обязательные требования безопасности остаются неизменными:
- масочный режим;
- температурный скрининг сотрудников;
- постоянная дезинфекция транспорта.
- Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.