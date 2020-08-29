Об этом сообщил начальник КП “Киевский метрополитен” Виктор Брагинский на своей странице в Facebook.
“Сегодня, ровно в 10:00, метрополитен остановится на 1 минуту – минуту памяти. Прозвучит сигнал для всех наших пассажиров. Так метрополитен присоединится к чествованию Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства”, – написал он.
- Сегодня, 29 августа, почитается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.