Сегодня, 29 августа, Киевский метрополитен остановился на минуту, чтобы почтить память погибших защитников Украины.

Об этом сообщил начальник КП “Киевский метрополитен” Виктор Брагинский на своей странице в Facebook.

“Сегодня, ровно в 10:00, метрополитен остановится на 1 минуту – минуту памяти. Прозвучит сигнал для всех наших пассажиров. Так метрополитен присоединится к чествованию Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства”, – написал он.