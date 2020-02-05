Об этом он рассказал в интервью изданию “Большой Киев”.

По словам мэра, для Бучи очень важно железнодорожное сообщение с Киевом и у киевской дирекции “Укрзализныци” есть понимание, что пригородное сообщение без поддержки государства не будет обеспечено. Реанимировать электрички можно усилиями или частного инвестора, или муниципальными гарантиями вложений в пригородную железную дорогу.

На вопрос о том, верит ли Анатолий Федорук в метро с “Академгородка” через Ирпень в Бучу, мэр города ответил, что это сильно затратно.

“Есть альтернатива – наземное “метро”. То есть, железная дорога. Киевская власть давно запустила проект кольцевой электрички. Но реализация … Метро “Сырец”, железнодорожная платформа. Если я, потребитель услуги, не хочу ехать в центр на авто, тогда мне надо его оставить где-то рядом с железнодорожной платформой. Где?.. Нет паркинга, ни нормальных подходов к платформе не существует. Сложилась очевидная проблема: железная дорога сама по себе, киевская власть соединила платформу с метро, ​​но комфорта для человека создано так и не было”, – отметил мэр Бучи.

Федорук заявил, что ему нравится, как в Вене организовано движение общественного транспорта, и, что в исторической части Мадрида много подземных паркингов. А вот украинские реалии совсем другие.

“Сейчас мы не можем реализовать элементарное. О серьезных проектах с четким таймингом нам фантазировать бесполезно. Скажем, проблема ограничения движения фур через так называемые въезды в Киев. Они занимают фактически полностью одну полосу движения в КПВВ “Берковцы”. Но в фурах тоже люди, которым нужно произвести собственные нужды. Фактически, мы оставляем их в поле вместо того, чтобы на въездах в столицу в 20-30 километровой зоне обустроить нормальные парковочные места… Киевская власть – и мэр, и депутатский конкурс – понимают проблемы. Но чем больше город – тем больше и масштабы проблем и инвестиций в них. Нам всем надо научиться отличать, за что отвечает власть, а за что государственная. Только тогда будет результат”, – подытожил Анатолий Федорук.