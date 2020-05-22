Об этом это в эфире канала “Украина 24” рассказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский.
По словам Мондриевского, в метрополитене будет действовать масочный режим. Также пассажиры будут обязана носить перчатки.
“Маска, перчатки — режим индивидуальной защиты. Будут стоять дежурные, которые будут контролировать”, — отметил он.
Проводить температурный скрининг всех пассажиров, по словам Мондриевского, невозможно. Потому его не будет.
Ограничивать количество людей, которые будут допущены на станции и в вагоны, также не будут.
“Вы же понимаете, что это (ограничивать количество пассажиров — ред.) невозможно. Будут принимать решения, которые комфортны для киевлян”, — сообщил замглавы МГГА.
На видео с 8:30 минут
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