Стало известно, будут ли проводить температурный скрининг и ограничивать количество пассажиров в киевском метро после его открытия 25 мая.

Об этом это в эфире канала “Украина 24” рассказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский.

По словам Мондриевского, в метрополитене будет действовать масочный режим. Также пассажиры будут обязана носить перчатки.

“Маска, перчатки — режим индивидуальной защиты. Будут стоять дежурные, которые будут контролировать”, — отметил он.

Проводить температурный скрининг всех пассажиров, по словам Мондриевского, невозможно. Потому его не будет.

Ограничивать количество людей, которые будут допущены на станции и в вагоны, также не будут.

“Вы же понимаете, что это (ограничивать количество пассажиров — ред.) невозможно. Будут принимать решения, которые комфортны для киевлян”, — сообщил замглавы МГГА.

На видео с 8:30 минут