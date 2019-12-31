В американских СМИ подметили, что в отношениях между Украиной и Россией наблюдается легкое потепление.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

“Обмен дался дорогой ценой: чтобы получить своих заключенных, Украина освободила бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, которых обвинили в стрельбе по демонстрантам во время революции в стране в 2014 году, и этот шаг подвергся широкой критике”, – сказано в статье.

При этом отмечается, что политика Президента Владимира Зеленского привела к возобновлению мирных переговоров с Россией и договоре о поставках российского природного газа в Европу.

Также сообщается, что такая политика спровоцировала протесты, поскольку критики Зеленского считают ее уступкой требованиям России.

Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.

Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.