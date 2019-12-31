Об этом пишет американское издание The New York Times.
“Обмен дался дорогой ценой: чтобы получить своих заключенных, Украина освободила бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, которых обвинили в стрельбе по демонстрантам во время революции в стране в 2014 году, и этот шаг подвергся широкой критике”, – сказано в статье.
При этом отмечается, что политика Президента Владимира Зеленского привела к возобновлению мирных переговоров с Россией и договоре о поставках российского природного газа в Европу.
Также сообщается, что такая политика спровоцировала протесты, поскольку критики Зеленского считают ее уступкой требованиям России.
Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.
Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.
- Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными.
- Посольство Канады в Украине поприветствовало обмен пленными с террористическими “Л/ДНР” и призвало Россию вернуть незаконно удерживаемых в Крыму украинцев.