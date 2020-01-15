В крушении украинского самолета Boeing 737 в Иране прослеживается российский след, так как лайнер был сбит ракетой из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса "Тор".

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает “Голос Америки”.

Он подчеркнул, что после завершения расследования на месте трагедии и возвращения тел погибших Украина должна требовать наказания всех причастных, и не исключено, – что и России, которая продала Ирану ракетный комплекс.

“Второй этап – это создание международной экспертной комиссии, которая должна немедленно начать свою работу, потому что там есть очень много составляющих в этой трагедии, в том числе и очередной российский след в виде этого комплекса “Тор”. Как говорят специалисты, именно из него была выпущена та ракета или ракеты, которые сбили наш самолет. Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами”, – подчеркнул Ельченко.

Розслідування трагедії українського літака в Ірані: Єльченко заявив, що після завершення розслідування на місці трагедії та повернення тіл загиблих – Україна має вимагати покарання усіх причетних, і не виключено – Росії, яка продала Ірану ракету pic.twitter.com/vCJahnCJF4 — Голоc Амepики (@chastime) January 14, 2020

Посол уточнил, что речь идет о “двух составляющих” ответственности за сбитый лайнер.

“Мы говорим о двух частях ответственности, двух составляющих. Первая – это ответственность тех лиц, которые отдавали приказ и стреляли ракетой, а также, возможно, и тех, кто поставлял эти ракеты. А вторая часть – это ответственность Ирана как государства, международно- правовая ответственность”, – подчеркнул дипломат, которого цитирует агентство “Укринформ”.

Ельченко также сообщил, что украинская сторона находится в постоянном контакте с другими государствами, в том числе США как страной-производителем самолетов Boeing.

“Сегодня у меня будет очередная встреча с руководством компании Boeing, которые предложили свои услуги и полную поддержку в расследовании. Поскольку на сегодняшний день есть информация, что Украина получит определенный доступ к черным ящикам, то, наверное, в дальнейшем мы будем делать это вместе со специалистами Boeing”, – отметил дипломат.

Он добавил, что представители авиапроизводителя обязательно войдут в состав международной комиссии, которая создается.