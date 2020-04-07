Об этом проинформировали в пресс-службе Национального банка Украины.
Таким образом, резервы сократились на 2,118 млрд долларов (по состоянию на начало марта они составляли 27,042 млрд долларов).
“После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8 % и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года”, – сказано в сообщении.
Как подчеркнули в НБУ, ключевой причиной сокращения резервов в течение марта являются значительные объемы валютных интервенций, направленные “на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения”.
“Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долларов США (2,189 млрд долларов, – ред.). Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В целом НБУ продал 2 453,6 млн долл. США, а купил – 264,0 млн долл. США”, – отмечается в сообщении регулятора.
На состояние международных резервов Украины также повлияли операции Правительства по управлению государственным долгом.
Так, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $1,124 млрд в эквиваленте, из которых $536,7 млн было уплачено по облигациям внешнего государственного займа, $409,3 млн – по обязательствам Правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда, а остаток – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.
Эти расходы были уравновешены новыми внутренними заимствованиями в размере 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро.
Сейчас объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций Правительства и НБУ.
СПРАВКА. Международные резервы – высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти.
- В течение 2 – 6 марта 2020 года Нацбанк продал на межбанке 307 млн долларов США для сдерживания курса гривны. 11 марта НБУ продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а днем ранее – $270 млн. Тогда в Национальном банке заявляли, что готовы и дальше продавать доллары на межбанковском валютном рынке для сдерживания курса гривны.
- В январе 2020 года международные золотовалютные резервы Украины выросли почти на 1 млрд долларов (на 3,9 %), достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.
- По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22 % и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл. США, достигнув семилетнего максимума.