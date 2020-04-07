Международные резервы Украины в марте сократились на 7,8 % и на 1 апреля 2020 года составили 24,924 млрд долларов США (в эквиваленте).

Об этом проинформировали в пресс-службе Национального банка Украины.

Таким образом, резервы сократились на 2,118 млрд долларов (по состоянию на начало марта они составляли 27,042 млрд долларов).

“После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8 % и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года”, – сказано в сообщении.

Как подчеркнули в НБУ, ключевой причиной сокращения резервов в течение марта являются значительные объемы валютных интервенций, направленные “на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения”.

“Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долларов США (2,189 млрд долларов, – ред.). Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В целом НБУ продал 2 453,6 млн долл. США, а купил – 264,0 млн долл. США”, – отмечается в сообщении регулятора.

На состояние международных резервов Украины также повлияли операции Правительства по управлению государственным долгом.

Так, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $1,124 млрд в эквиваленте, из которых $536,7 млн было уплачено по облигациям внешнего государственного займа, $409,3 млн – по обязательствам Правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда, а остаток – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы были уравновешены новыми внутренними заимствованиями в размере 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро.

Сейчас объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций Правительства и НБУ.

СПРАВКА. Международные резервы – высоколиквидные активы Национального банка Украины в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти.