Об этом сообщает пресс-служба Генштаб ВСУ в Facebook.
“Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины с участием подразделений ВСУ, предусмотренные указом Президента Украины от 04.02.2020 “О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участии в многонациональных учениях за пределами Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях”, с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 – перенесены”, – сказано в сообщении.
При этом также были на неопределенный срок перенесены ротации военного персонала, который выполняет задачи в международных операциях.
В то же время подготовка для проведения следующих ротаций украинского контингента в Республике Сербия, Косово и Демократической Республике Конго остается без изменений.
Также, по информации Генштаба, в данный момент рассматривается вопрос о том, чтобы вернуть в Украину 8 военных и одну собаку ВСУ, выполняющих задачи в Исламской Республике Афганистан.
- Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине можно отслеживать в режиме реального времени с помощью онлайн-карты.
- В СНБО создали карту распространения COVID-19 в Украине и мире.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.