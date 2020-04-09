Международные военные учения, которые должны были пройти в Украине, перенесли из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаб ВСУ в Facebook.

“Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины с участием подразделений ВСУ, предусмотренные указом Президента Украины от 04.02.2020 “О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участии в многонациональных учениях за пределами Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях”, с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 – перенесены”, – сказано в сообщении.

При этом также были на неопределенный срок перенесены ротации военного персонала, который выполняет задачи в международных операциях.

В то же время подготовка для проведения следующих ротаций украинского контингента в Республике Сербия, Косово и Демократической Республике Конго остается без изменений.

Также, по информации Генштаба, в данный момент рассматривается вопрос о том, чтобы вернуть в Украину 8 военных и одну собаку ВСУ, выполняющих задачи в Исламской Республике Афганистан.