В среду, 6 мая, во всем мире отмечают множество разнообразных праздников, сред и которых День полиции, Международный день без диет, День пехоты, День медсестер и множество других.

#Буквы собрали факты о том, какие сегодня праздники и что нельзя делать в этот день.

Сегодня в Украине отмечают День пехоты, в тюркских странах – День Встречи Весны (Хедерлез), в Ливане – День мучеников, в США – День медсестер, в Грузии – День полиции, в Сирии и Ливане – День мучеников, на Ямайке – День учителя, а во всем мире – Международный день без диет (International No Diet Day).

День пехоты

С 2019 года 6 мая в Украине отмечается День пехоты.

Соответствующий указ пятый Президент Петр Порошенко подписал 19 апреля прошлого года.

Указом №152/2019 постановляется ежегодно 6 мая отмечать День пехоты “с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины”.

Механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части составляют основу Сухопутных войск. Они выполняют задачи по удержанию занятых рубежей и позиций, отражению ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Международный день без диет (International No Diet Day)

Этот праздник был учрежден в 1992 году англичанкой Мэри Эванс Янг, которая исхудала до состояния анорексии и решила вдохновить всех женщин правильно питаться, любить и принимать себя такими, какие они есть.

В этот день говорят о важности принятия тела во всех его формах и проявлениях.

Сегодня принято говорить также и о важности здорового образа жизни и правильного питания, о том, в чем может быть вред диет, а также – от чего зависит успех в процессе рационального похудения.

После проведения Дня без диет в Великобритании, эта инициативу переняли США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Индия, Бразилия, Дания и Швеция.

Ежегодно в мире проходят акции Love Your Body, в ходе которых критикуют «фальшивые изображения» из мира моды, красоты и диет.

Также есть специальный символ Международного дня без диет – голубая лента.

Церковные праздники 6 мая

В православном календаре 6 мая – День Георгия Победоносца и второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.

Георгий Победоносец – один из наиболее почитаемых православных святых великомучеников. Он прославился благодаря многим подвигам, в частности – победе над змием.

Согласно преданиям, Георгия Победоносца просили отказаться от христианства, но он не согласился, за что был подвержен жестоким пыткам.

Он пережил неделю жестоких пыток, после чего чудесным образом исцелился и на 8-1 день был казнен.

После того как люди стали свидетелями такой чудесной истории страданий, исцелений и смерти святого, многие обратились в христианство.

6 мая, согласно народному календарю, называют Юрьев день.

По-другому, это один из главных скотоводческих праздников. В это время начинались полевые работы, а также проводили первый выгон домашнего скота на пастбища.

Приметы 6 мая: что нельзя делать

Особенных ограничений в Юрьев день не предусмотрено, однако у наших предков существовало множество традиций и ритуалов, связанных с этим днем и природой.

Самые известные обряды касаются росы, которой в этот день приписывали целебные качества. Раньше люди верили, что утром 6 мая необходимо лечь на траву, покрытую росой, чтобы быть здоровым и счастливым весь год.

На ночь вывешивали влажное полотенце, если к утру оно стало сухим – будет урожай огурцов.

В Юрьев день сходит весна на землю.

Роса в Юрьев день целебная и чудотворная.

С Юрия начинаются хороводы.

Теплая погода — лето будет ранним.

Если в этот день идет дождь, сезон будет урожайным.

Сильный ветер и пасмурная погода, такая погода задержится на длительное время.

Птицы летают высоко в небе, вскоре будет потепление.

Много жуков – лето будет солнечным и ясным.

Юрьева роса от семи недугов.

С Юрия — хороводы, с Дмитрия — вечерницы.

Если идет снег или град, или же на деревьях заметен иней — гречиха уродится.

Растущая луна, сильный ветер, который гонит облака на сумрачном небе — такая погода продержится долго.

Если в этот день будет теплая ночь — хлеб успеет созреть до первых морозов.

Комары в стаи сбиваются — жди потепления.

Сильно разлились реки — много травы будет на Николин день (22 мая).

Сильный дождь на Юрия — травы много вырастет.

Что нельзя делать 6 мая:

Ругаться и ссориться, а также держать негативные мысли.

Заниматься садоводством и тяжелым физическим трудом.

Плакать на рассвете.

Выходить из дома без необходимости.

Отказывать в помощи тем, кто просит.

Нельзя расчесывать волосы расческой – будут слабые волосы.

Нельзя прикасаться к шерстяным ниткам.

6 мая: этот день в истории

1686 – заключен “Вечный мир” между Россией и Речью Посполитой.

1872 – в Англии основан футбольный Кубок.

1889 – в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.

1953 – в Филадельфии (США) во время операции на открытом сердце применили аппарат, насыщающий кровь кислородом.

1986 – СССР официально объявил об аварии на Чернобыльской АЭС.

1919 – создана Крымская советская республика.

1992 – принята конституция республики Крым.

1994 – состоялось торжественное открытие тоннеля под проливом Ла-Манш.

Именинники 6 мая

1856 – Зигмунд Фрейд, врач-психиатр, основатель психоанализа.

1868 – Гастон Леру, французский писатель, автор романа “Призрак оперы”.

1929 – Георгий Мирецкий, украинский композитор, пианист.

1961 – Джордж Клуни, американский киноактер.

2019 – Арчи Маунтбэттен-Виндзор, 7-й претендент на престол Великобритании. Это первенец принца Гарри и Меган Маркл.

Также 6 мая принимают поздравления с Днем ангела Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий и Юрий.