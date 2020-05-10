Сегодня, 10 мая, в мире отмечают День матери, в Германии празднуют День книги, в Бельгии - Фестиваль котов.

#Буквы рассказывают, какие еще праздники отмечают в этот день.

Сегодня в Азербайджане – Праздник цветов, в Беларуси – День Государственного флага и герба, в США – День уборки в комнате, День креветок, а в Румынии – День отца.

На Мальдивах, в Гватемале, Сальвадоре – День детей, в Британии – День защиты детей. В Румынии – День национальной независимости, в Микронезии – День Конституции.

В этот день 1503 года испанский мореплаватель Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Тогда испанцы называли острова “Лас-Тортугас” – “Черепашьи острова” из-за обилия черепах. Но позже оказалось, что крокодилов там еще больше, и острова переименовали.

Стоит отметить, что ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов.

В 1811 году в Англии ввели бумажные деньги.

В 1869 году запустили Первую трансконтинентальную железную дорогу США.

Церковный праздник

10 мая православные чтят память апостола Симона. После вознесения Иисуса Христа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святой Дух и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господа, начиная с его крещения.

Приметы в этот день

Если облака быстро по небу бегут – к ненастью;

Идет сильный дождь – к хорошему урожаю ржи;

Кричит сова – идет похолодание;

Вечером появился туман – скоро наступит потепление;

Утром сухая трава – вечером пойдет дождь.

Что нельзя делать

В этот день следует меньше говорить;

Нельзя ругаться и сквернословить;

Следует отказаться от вредной пищи;

Не рекомендуется выносить мусор.

Сегодня именины у Семена, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея и Павла.