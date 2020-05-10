#Буквы рассказывают, какие еще праздники отмечают в этот день.
Сегодня в Азербайджане – Праздник цветов, в Беларуси – День Государственного флага и герба, в США – День уборки в комнате, День креветок, а в Румынии – День отца.
На Мальдивах, в Гватемале, Сальвадоре – День детей, в Британии – День защиты детей. В Румынии – День национальной независимости, в Микронезии – День Конституции.
В этот день 1503 года испанский мореплаватель Христофор Колумб в своей четвертой и последней экспедиции в Новый Свет открыл Каймановы острова. Тогда испанцы называли острова “Лас-Тортугас” – “Черепашьи острова” из-за обилия черепах. Но позже оказалось, что крокодилов там еще больше, и острова переименовали.
Стоит отметить, что ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов.
В 1811 году в Англии ввели бумажные деньги.
В 1869 году запустили Первую трансконтинентальную железную дорогу США.
Церковный праздник
10 мая православные чтят память апостола Симона. После вознесения Иисуса Христа на небо, Симон, вместе с апостолами удостоился получить Святой Дух и таким образом он являлся очевидцем и свидетелем всех деяний Господа, начиная с его крещения.
Приметы в этот день
Если облака быстро по небу бегут – к ненастью;
Идет сильный дождь – к хорошему урожаю ржи;
Кричит сова – идет похолодание;
Вечером появился туман – скоро наступит потепление;
Утром сухая трава – вечером пойдет дождь.
Что нельзя делать
В этот день следует меньше говорить;
Нельзя ругаться и сквернословить;
Следует отказаться от вредной пищи;
Не рекомендуется выносить мусор.
Сегодня именины у Семена, Марии, Николая, Степана, Ивана, Петра, Анастасии, Сергея и Павла.